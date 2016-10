TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges Les experts : Cyber La revanche de Python USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Avery découvre dans un de ses cartons de déménagement une tablette montrant la voiture qui transportait sa fille, quelques minutes avant l'accident qui lui a coûté la vie. Puis une question : "Vous n'avez pas pu sauver votre fille. Et moi, pourrez-vous me sauver ?" Par élimination, Avery comprend que le "moi" désigne Grace Clarke, la meilleure amie de sa fille, avec qui elle a renoué des liens depuis quelques mois. La Cyber division accède alors à une image de Grace, attachée et reliée à des fioles de poisons. Python a fixé les règles du "jeu" : à chaque mauvaise réponse à une de ses énigmes, la jeune fille se voit administrer le contenu d'une fiole... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Ted Danson (DB Russell) Evan Jones (Dante Wilkerson / Python) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Vikki Williams Drehbuch: Devon Greggory Musik: Ben Decter