TF1 15:20 bis 16:45 Sonstiges Joséphine, ange gardien Nadia F, B, CH 2002 Stereo 16:9 Merken Joséphine se retrouve gardienne d'un immeuble parisien, apparemment sans histoire. Mais elle découvre bien vite que sa présence en ce lieu est liée à un appel de Nadia, une jeune femme marocaine de 18 ans. Celle-ci est en effet réduite à l'état d'esclavage domestique par les Leroy, un couple de locataires. Joséphine, l'ange gardien, tente de convaincre la jeune Nadia d'échapper à cette situation intolérable, afin qu'elle puisse enfin goûter à la liberté et au bonheur. Elle voudrait que Christine et Alain Leroy reconnaissent leur faute, mais également que les autres locataires de l'immeuble mettent fin à leur coupable indifférence... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Juliette Junot (Nadia) Béatrice Agenin (Christine Leroy) Yves Lambrecht (Alain Leroy) Claude Aufaure (Albert) Xavier Rogé (Julien Pardou) Noëlla Dussart (Mme Picou) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Laurent Dussaux Drehbuch: Sophie Deschamps, Isabelle de Botton, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli