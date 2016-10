Servus TV 18:40 bis 19:20 Magazin Wildes Land Wiederkehrer A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Wolf und Luchs - spannende Tiere, die seit kurzem wieder in unseren Wäldern leben. Walter Arnold berichtet von Forschungsergebnissen die zeigen, welche gewaltigen Strecken ein Wolf innerhalb kürzester Zeit zurücklegen kann und Gudrun Kaufmann war bei einer erfolgreichen Luchsfreilassung in den Kalkalpen dabei. Auch Biber und Kaiseradler zählen zu den Wiederkehrern. Wildes Land ist ihnen auf der Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Land