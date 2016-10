Servus TV 17:05 bis 19:05 Drama Before Midnight USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Amerikaner Jesse (Ethan Hawke) und die Französin Celine (Julie Delpy) sind verheiratet. Zusammen mit ihren Kindern machen sie Urlaub in Griechenland. Doch statt sich zu erholen und entspannen, wird dem Paar bald klar, dass ihre Beziehung in eine Krise schlittert. Jesse hat Probleme mit dem Sohn aus erster Ehe, und Celine fühlt sich in ihrer Rolle als Mutter unzufrieden. Die Spannungen werden größer, eine Trennung scheint für das Paar der einzige Ausweg. Der Regisseur Richard Linklater ist bekannt für außergewöhnliche Filmprojekte, an seinem Oscar-prämierten Film "Boyhood" arbeitete er 12 Jahre! So erzählt er die Geschichte von Jesse und Celine über drei Filme verteilt. "Before Midnight" bildet den Abschluss der Trilogie, nach "Before Sunrise" und "Before Sunset". Dem Regisseur gelingt es mit diesen Filmen, die Entwicklung einer Liebesbeziehung über mehrere Jahre aufzuzeigen - von der ersten romantischen Begegnung über diverse Trennungsphasen bis hin zum komplizierten Leben als Ehepaar. Dass die Inszenierung so realistisch und intensiv wirkt, hat Linklater vor allem seinen beiden Hauptdarstellern Julie Delpy und Ethan Hawke zu verdanken, die beide auch wieder am Drehbuch mitarbeiteten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Jesse Wallace) Julie Delpy (Céline Wallace) Seamus Davey-Fitzpatrick (Hank Wallace) Ariane Labed (Anna) Athina Rachel Tsangari (Ariadni) Panos Koronis (Stefanos) Charlotte Prior (Nina Wallace) Originaltitel: Before Midnight Regie: Richard Linklater Drehbuch: Richard Linklater, Ethan Hawke Richard Linklater, Julie Delpy Kamera: Christos Voudouris Musik: Graham Reynolds Altersempfehlung: ab 6