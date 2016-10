Spiegel Geschichte 03:50 bis 04:45 Dokumentation Gibraltar GB 2013 Stereo 16:9 Merken Gibraltar ist schon seit vielen Jahrhunderten ein Streitobjekt zwischen Spanien und Großbritannien. Seit Spanien dieses kleine Stück Land an seiner Südspitze an Großbritannien abtreten musste, empfindet es diesen Verlust als nie heilende Wunde. Regisseurin Ana Garcia, die in Gibraltar aufwuchs, reist im Jahr 2010 von London zurück nach Gibraltar um ihre Hochzeit vorzubereiten. Durch diese Reise wird ihr klar, dass ihre eigene Geschichte und die ihrer Familie zutiefst verwoben ist mit der Geschichte ihres Heimatlandes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gibraltar

