Goldstar TV 18:00 bis 19:00 Magazin Schlager & Co - Extra: Norbert Rier Norbert Rier D 2016 Stereo 16:9 Merken Endlich ist es da, das brandneue, ursprünglich für den Mai geplante Album der Kastelruther Spatzen. Was es mit der Verzögerung auf sich hat und was die Fans der Südtiroler Formation erwartet, verrät Frontmann Norbert Rier im Gespräch mit GoldStar TV-Moderatorin Sonja Weissensteiner in der Sendung 'Schlager & Co Extra'. Darüber hinaus schwärmt der sympathische Künstler von seiner Pferdezucht, die er mittlerweile seit 12 Jahren betreibt. Neben dem musikalischen Erfolg seiner Gruppe gibt es kaum etwas, worüber sich Norbert Rier mehr freuen kann, als über seine Haflinger-Pferde. U.a. mit: Kastelruther Spatzen, Wahnsinns 3, Kastelruther Spatzen, Gaby Albrecht, Kastelruther Spatzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlager & Co - Extra