Nicolas Demorand reçoit successivement trois personnalités du monde culturel dans des lieux surprenants, qui ont une résonnance singulière avec leur trajectoire et leur oeuvre. Dans ce premier numéro, le parrain de l'émission Guillaume Gallienne, très attaché à ses racines russes, est interviewé dans la cathédrale russe orthodoxe Alexandre Nevski. Le judoka Teddy Riner évoque l'esthétique et les valeurs profondément japonaises de son sport au coeur du Musée Guimet. Enfin, c'est au Panthéon que l'écrivain Ivan Jablonka, historien des "petits destins et des soldats inconnus", évoque son livre "Laetitia ou la Fin des hommes". Plusieurs vignettes ponctuent l'émission. Moderation: Nicolas Demorand Gäste: Gäste: Guillaume Gallienne, Teddy Riner, Ivan Jablonka