France 3 20:55 bis 23:00 Actionfilm Mission : Impossible, protocole fantôme USA 2011 Stereo 16:9

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le président lance l'opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les motivations...

Schauspieler: Tom Cruise (Ethan Hunt) Simon Pegg (Benji Dunn) Michael Nyqvist (Kurt Hendricks) Josh Holloway (Trevor Hanaway) Ivan Shvedoff (Leonid Lisenker) Léa Seydoux (Sabine Moreau) Miraj Grbic (Bogdan) Originaltitel: Mission: Impossible - Ghost Protocol Regie: Brad Bird Drehbuch: Josh Appelbaum, André Nemec, Bruce Geller Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12