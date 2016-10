France 3 23:20 bis 00:15 Sonstiges In Situ Nos très chers bébés Stereo 16:9 Merken Malgré la crise, et avec un chiffre d'affaires s'élevant à 3 milliards d'euros en 2015, le marché autour du bébé se porte bien en France. Equipement, habillement, alimentation, garde : les parents ne reculent devant aucune dépense dès lors qu'il s'agit d'assurer le bien-être de leur progéniture. Ainsi, à l'arrivée de son premier enfant, un couple dépense en moyenne 4560 euros. Face à ce marché porteur, les acteurs se bousculent. Alors pourquoi dépense-t-on autant à cette période de la vie - Qui se cache derrière ce business - Marie-Sophie Lacarrau se rend dans le Nord de la France, pour rencontrer les acteurs majeurs en terme d'innovation, qui n'hésitent pas à réinventer leur métier pour surfer sur cette manne florissante autour du bébé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marie-Sophie Lacarrau