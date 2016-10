France 3 02:00 bis 03:40 Sonstiges Les grands du rire Stereo 16:9 Merken Yves Lecoq met en perspective des sketches inoubliables et la nouvelle génération d'humoristes. Sans oublier la rubrique "Etoiles de légende", proposée par Karen Cheryl et Henry-Jean Servat, qui retrace la carrière des grandes stars de la chanson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yves Lecoq Gäste: Gäste: Gil Alma, Franck Ferrand, Roselyne Bachelot, Grégory Turpin, Haylen, Côme, Christine Clerc, François Ferrier

