France 3 20:55 bis 22:28 Sonstiges Juppé, le ressuscité F 2016 Alain Juppé donne l'image d'un homme lisse, appliqué, froid et brillant. Dans les années 90, tous les hommes politiques, de François Mitterrand à Jacques Chirac, lui prédisaient un grand avenir. Mais des affaires judiciaires et une condamnation brisent cette élan. Après une longue traversée du désert, il parvient à revenir au premier plan et se lance aujourd'hui dans la compétition de la primaire des Républicains, étape indispensable avant une candidature à l'élection présidentielle. C'est dans ce contexte que Franz-Olivier Giesbert l'a accompagné pendant plusieurs mois, cherchant à cerner la personnalité de ce véritable ressuscité de la politique. Regie: Sylvain Bergère