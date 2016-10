France 3 14:35 bis 15:25 Sonstiges Rex Ombres chinoises I, A, D 2008 Stereo 16:9 Merken Un ressortissant chinois est tué à Rome, au volant de sa voiture. La passagère, la jeune et jolie Shu Ling, réussit à échapper à l'assassin. Mais ce dernier parvient à la contacter et menace de tuer son père si elle ne sort pas de sa cachette pour se livrer à lui. Fabbri et Morini, aidés de Rex, prennent rapidement l'affaire en mains pour tenter de sauver la jeune femme des griffes de ce redoutable tueur. Ils trouvent par ailleurs un moyen de faire accepter Rex au sein du commissariat, ce qui se sera révélé étrangement beaucoup plus compliqué que prévu. Mais le temps presse pour Shu Ling, dont les jours semblent comptés... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) Pilar Abella (Katia Martelli) Fabio Ferri (Giandomenico Morini) Anne-Valérie Lefèvre (Valeria delle Bianca) Augosto Zucchi (Filippo Gori) Remo Girone (Franco Mantovani) Marina Rocco (Valentina Gentile) Originaltitel: Rex Regie: Marco Serafini Drehbuch: Fabrizio Cestaro, Alessandra Acciai, Peter Hajek, Peter Moser, Stefano Piani Musik: Alessandro Molinari