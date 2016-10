France 3 02:05 bis 04:20 Sonstiges Le Prince Igor 2013 Stereo 16:9 Merken Le prince Igor part à la guerre contre les Polovtsiens, des nomades qui s'apprêtent à envahir la Russie. Igor est battu et fait prisonnier, mais il parvient finalement à s'enfuir. Il retrouve sa terre natale dévastée par l'ennemi. Malgré la défaite, Igor est accueilli en héros par son peuple, qui lui dresse une statue en or. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Elchin Azizov, Elena Popovskaya, Roman Shulakov, Vladimir Matorin, Valery Guilmanov, Svetlana Shilova, Marat Gali, Oleg Tsybulko Musik: Alexandre Borodine

