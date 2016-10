France 3 00:20 bis 02:05 Sonstiges Manon F 1948 Stereo 16:9 Merken En Normandie, peu après la Libération, Manon Lescaut, une jeune femme accusée d'avoir collaboré avec les nazis, est poursuivie par les villageois, qui s'apprêtent à la lyncher. C'est alors que Robert Desgrieux, un ancien membre de la Résistance, intervient juste à temps pour la sauver. Tous deux s'enfuient vers Paris et entament une liaison. Mais bientôt, ils se perdent dans de sordides histoires de prostitution et de meurtre. De plus, l'amour exclusif de Robert gêne Manon. Elle charge son frère, Léon, d'éloigner son amant pendant qu'elle part avec un riche Américain qu'elle espère dépouiller... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cécile Aubry (Manon Lescaut) Michel Auclair (Robert Desgrieux) Serge Reggiani (Léon Lescaut) Gabrielle Dorziat (madame Agnès) Raymond Souplex (monsieur Paul) Héléna Manson (la paysanne normande) André Valmy (le chef des bandits) Regie: Henri-Georges Clouzot Drehbuch: Henri-Georges Clouzot, Jean Ferry, l'abbé Prévost Musik: Paul Misraki

