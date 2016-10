France 3 22:20 bis 23:05 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Menace terroriste CDN, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken L'explosion d'une bombe détruit une boutique et blesse les agents Crabtree et Higgins. L'inspecteur Murdoch, qui privilégie la piste d'un règlement de comptes entre commerçants, est surpris de recevoir la visite de l'agent Terrence Meyers. Selon ce dernier, il s'agirait d'un attentat politique commis par un groupe anarchiste. Meyers convainc Murdoch d'infiltrer la bande afin de mieux la démanteler par la suite. Meyers a une bonne raison de se montrer si pressé de démasquer les coupables. Ses services ont été chargés d'assurer la sécurité du président américain lors de sa première visite à l'étranger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Georgina Reilly (Dr. Emily Grace) Lachlan Murdoch (Constable Henry Higgins) Peter Keleghan (Terrence Meyers) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Laurie Lynd Drehbuch: Peter Mitchell, Maureen Jennings, R.B. Carney, Cal Coons, Alexandra Zarowny Musik: Robert Carli