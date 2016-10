France 2 20:55 bis 22:35 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Cartes sur table F 2014 16:9 HDTV Merken Le commissaire Laurence et Alice sont invités à dîner par un étrange collectionneur, dénommé Shaïtana. Celui-ci éprouve une véritable fascination pour les assassins. Il souhaite présenter à ses invités quatre meurtriers qui ont réussi, selon lui, le crime parfait. A chaque fois, les coupables ont réussi à ne pas se faire prendre, et leur crime est resté impuni. Mais au cours de cette étrange soirée, Shaïtana s'écroule. Il semble que l'hôte de Laurence et Alice ait été assassiné. Mais laquelle des personnes présentes ce soir est le coupable - Un jeu de piste commence, si embrouillé que le commissaire Laurence lui-même va se retrouver accusé de meurtre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Labarthe (Swan Laurence) Blandine Bellavoir (Alice Avril) Elodie Frenck (Marlène) Saïd Amadis (Massud Shaitana) Anne Canovas (Hélène Nevers) Quentin Baillot (Emile Barillon) Alban Lenoir (Paul Coupet) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Eric Woreth Drehbuch: Sylvie Simon, Agatha Christie, Thierry Debroux Musik: Stéphane Moucha