France 2 20:55 bis 22:55 Sonstiges L'émission politique Live 16:9 HDTV Principal rival de Nicolas Sarkozy en termes de popularité dans la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé, actuel maire de Bordeaux, vient sur le plateau de David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli, pour expliciter les grandes lignes de son programme et ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2017. Après François Lenglet, chargé de mettre en perspective les aspects économiques de ses propositions, Charline Vanhoenacker conclut l'émission par un billet à charge, dans lequel la causticité le dispute à l'irrévérence. Moderation: David Pujadas, Léa Salamé Gäste: Gäste: François Lenglet, Karim Rissouli, Charline Vanhoenacker, Alain Juppé