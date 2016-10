France 2 21:00 bis 21:50 Sonstiges Nina Mauvaise blague F 2015 16:9 HDTV Merken Nina découvre qu'elle est enceinte de Costa. Comment lui annoncer une telle nouvelle alors qu'ils sont toujours en plein questionnement sur leur relation - Nina met son dilemme de côté en prenant en charge deux adolescents hospitalisés après avoir ingéré des figurines à l'effigie de "Fuck" et "You". Léo, quant à elle, va s'occuper de Camille, 30 ans. La jeune femme, surprotégée par son mari Benjamin, souffre de maux de ventre inexplicables. L'infirmière tente d'éloigner de l'hôpital leur petite fille, Lily, beaucoup trop inquiète pour sa maman... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annelise Hesme (Nina Auber) Thomas Jouannet (Costa Antonakis) Nina Melo (Léo Bonheur) Grégoire Bonnet (Samuel Proust) Farid Elouardi (Djalil Bensaïd) Regie: Eric Le Roux