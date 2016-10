France 2 00:50 bis 01:55 Sonstiges 21 jours... Au couvent F 2013 16:9 HDTV Merken Alexandra Alévêque est partie expérimenter le quotidien des soeurs du couvent de l'Abbaye cistercienne de Chambarand, en Isère. Pendant 21 jours, elle a découvert tout un monde, avec ses codes, ses habitudes et ses difficultés. Pendant 21 jours, elle a vécu aux côtés des soeurs qu'elle filmait, pour partager et raconter à la première personne, avec l'ambition de saisir la vérité de leur vie dédiée à la prière. L'ordre cistercien remonte au XIe siècle et a connu son apogée aux XIIe et XIIIe siècle. L'architecture des monastères cisterciens est tout entière dédiée à la spiritualité, inspirant le silence et la paix intérieure. In Google-Kalender eintragen Regie: Philippe Lagnier