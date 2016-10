France 2 22:55 bis 00:45 Sonstiges Dans les yeux d'Olivier Repentis 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /DLYO. Olivier Delacroix part à la rencontre d'individus qui ont rompu avec leur existence passée, placée sous le signe de la violence. Ex-djihadiste, braqueur ou sympathisant néonazi, ces hommes ont eu deux vies. Parce qu'ils étaient hantés par leurs actions, parce qu'un événement ou l'intervention d'un tiers leur a ouvert les yeux, ces repentis ont éprouvé le besoin de se racheter. Mais s'affranchir de ses démons lorsqu'on a vécu dans l'illégalité et la haine est une démarche longue et difficile. Comment vivre avec un passé aussi lourd et le souvenir des victimes laissées derrière soi - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olivier Delacroix

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:15 bis 23:30

Seit 183 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 138 Min. Pop Giganten

Dokumentation

RTL II 22:15 bis 00:15

Seit 63 Min. K1 Magazin

Magazin

kabel eins 22:25 bis 23:25

Seit 53 Min.