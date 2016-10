France 2 21:00 bis 23:05 Sonstiges Jeux de pouvoir USA, GB, F 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Après la mort de sa maîtresse et assistante, Sonia Baker, tombée sous un métro, le député Stephen Collins se confie à son ami journaliste Cal McAffrey. En effet, il ne croit pas à la thèse du suicide. Il suspecte PointCorp, un groupe de défense privé dont il s'apprête à présider les auditions dans le cadre d'une enquête parlementaire. Cameron Lynne, la rédactrice en chef de Cal, lui impose la présence de Della Frye, une jeune recrue particulièrement ambitieuse. Ensemble, ils enquêtent sur cette affaire, ainsi que sur son possible lien avec un meurtre survenu quelques jours auparavant. Cal et Della mettent au jour une vaste machination politico-financière... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russell Crowe (Cal McAffrey) Rachel McAdams (Della Frye) Jason Bateman (Dominic Foy) Robin Wright (Anne Collins) Harry Lennix (Det. Donald Bell) Michael Weston (Hank) Viola Davis (Dr. Judith Franklin) Originaltitel: State of Play Regie: Kevin Macdonald Drehbuch: Matthew Michael Carnahan, Tony Gilroy, Billy Ray, Paul Abbott Musik: Alex Heffes Altersempfehlung: ab 12