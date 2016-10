France 2 20:55 bis 23:06 Sonstiges Le grand show 16:9 HDTV Merken La chanteuse québécoise Céline Dion a déjà écoulé plus de 300 000 exemplaires en deux semaines de son nouvel album en Français "Encore un soir", écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, Serge Lama, Francis Cabrel et bien d'autres. En compagnie de Michel Drucker, qui lui consacre le premier numéro de la nouvelle saison du "Grand Show", elle interprète plusieurs chansons de son répertoire. Aurour d'elle, Véronique Sanson, Patricia Kaas, Jain, Tal, Véronic DiCaire, Coeur de pirate, Kids United, Marc Lavoine, Claudio Capéo, Serge Lama, Christophe Maé, Vincent Niclo, Amir, Robert Charlebois, M Pokora, ou encore Arthur H, ont tenu à participer à cet événement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Drucker Gäste: Gäste: Céline Dion, Véronique Sanson, Patricia Kaas, Jain, Tal, Véronic DiCaire, Coeur de pirate, Kids United, Marc Lavoine, Claudio Capéo, Serge Lama, Christophe Maé, Vincent Niclo, Amir, Robert Charlebois, M Pokora, Arthur H