SAT.1 Gold 23:50 bis 00:45 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 55 Die Todesliste D, A 1999 Ricarda Limmer kommt ins Büro ihres Chefs Michael Fuchs, reißt sich sämtliche Kleider vom Leib und beginnt aus vollem Halse um Hilfe zu schreien. Limmers Sekretärin Brigitte Bosch eilt ins Zimmer und findet die beiden in einer für sie unmissverständlichen Situation. Auf Anzeige der Frauen bei der Personalchefin Sylvia Winter wird Fuchs fristlos entlassen. Am Boden zerstört beschließt er, es den verschwörerischen Frauen heimzuzahlen. Sein erstes Opfer ist Brigitte Bosch. Schauspieler: Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) August Zirner (Michael Fuchs) Sabine Grabis (Gabi Probst) Noemi Fischer (Sylvia Winter) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Peter Carpentier Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Birgit Gudjonsdottir Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12