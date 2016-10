puls 4 20:15 bis 23:45 Drama Braveheart USA 1995 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach jahrelangen Reisen kehrt William Wallace (Mel Gibson) zurück ins heimische Schottland des 13. Jahrhunderts, das unter dem Joch der Briten ächzt. Seine geheime Romanze mit einer Landschönheit findet ein jähes Ende. Was anschließend als Vendetta beginnt, wird schon bald zum Aufstand gegen die Gewaltherrschaft. Doch Intrigen machen Wallace das Leben schwer.

Mel Gibsons knapp dreistündige Schlachtplatte ist ein unbändiger Film von animalischer Wucht und Intensität. Die endlos wirkenden Kampfsequenzen zählen zu den erinnerungswürdigsten Momenten der Filmgeschichte. Nicht ganz so stark sind die stillen Szenen. Doch wenn Gibson als Märtyrer Gas gibt, ist "Braveheart" nicht zu schlagen. Schauspieler: Mel Gibson (William Wallace) Sophie Marceau (Prinzessin Isabelle) Patrick McGoohan (Longshanks, König Edward I.) Catherine McCormack (Murron MacClannough) Angus MacFadyen (Robert the Bruce) Brendan Gleeson (Hamish Campbell) James Cosmo (Campbell) Originaltitel: Braveheart Regie: Mel Gibson Drehbuch: Randall Wallace Kamera: John Toll Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16