puls 4 02:55 bis 04:35 Actionfilm Death Race USA, D, GB 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Das größte Sportspektakel der nahen Cyber-Zukunft heißt Death Race: Drei Tage lang kämpfen Häftlinge als Gladiatoren in waffenstarrenden Rennwagen auf einer Gefängnisinsel um den Sieg, die Freiheit und das Überleben. Der zu unrecht verhaftete Speedway-Champ Jensen (Jason Statham) muss sich den brutalen Regeln der Anstalt auf Terminal Island stellen. Die Direktion zwingt ihn dazu, als "Frankenstein" an dem höllischen Rennen teilzunehmen.

Halsbrecherisches Action-Remake von Cormans "Frankensteins Todesrennen", bei dem "Transporter" Jason Statham als furchtloser Pilot in seinen Boliden steigt und in "Mad Max II"-Manier ein Destruction Derby zelebriert. Paul W.S. Anderson ("Resident Evil") drückt das Gaspedal durch. Schauspieler: Jason Statham (Jensen Ames) Joan Allen (Hennessey) Ian McShane (Coach) Tyrese Gibson (Machine Gun Joe) Natalie Martinez (Case) Max Ryan (Pachenko) Jason Clarke (Ulrich) Originaltitel: Death Race Regie: Paul W.S Anderson Drehbuch: Paul W.S. Anderson, Robert Thom, Charles B. Griffith, Ib Melchior Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 18