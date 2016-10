puls 4 18:20 bis 20:15 Actionfilm Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. USA 2009 2016-10-08 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auch nach seiner Flucht in die Dominikanische Republik bleibt Dom (Vin Diesel) weiterhin ein Speedfreak und hat sich auf hochriskanten LKW-Diebstahl verlegt. Doch einen Mord später sieht sich Dom in L.A. seinem Jäger Brian (Paul Walker) gegenüber. Ihre alte Feindschaft sollten die Hitzköpfe schleunigst begraben, denn ein mächtiges Drogenkartell ist hinter ihnen her. Immerhin können sie auf Letty (Michelle Rodriguez) und Mia (Jordana Brewster) bauen.

Kraftpaket Vin Diesel, wegen seines oktanhaltigen Namens als Aushängeschild für Bleifuß-Fun prädestiniert, setzt zum vierten Mal zur Action-Beschleunigung an. Unter Justin Lins im dritten Part erprobter, kompetenter Obhut entwickelt sich erneut eine schwindelerregende Speed-Orgie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia) John Ortiz (Campos) Laz Alonso (Fenix) Gal Gadot (Gisele) Originaltitel: Fast & Furious Regie: Justin Lin Drehbuch: Chris Morgan, Gary Scott Thompson Kamera: Amir M. Mokri Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12