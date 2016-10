sixx 06:00 bis 07:00 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Hexenhochzeit USA 2000 Merken Ein unglückliches Paar wendet sich an Prue, Piper und Phoebe. Ein eifersüchtiger Zauberer hat die beiden verhext, und so muss der Mann tagsüber in Tiergestalt wandeln, die Frau nachts. Die Schwestern sagen ihnen ihre Hilfe zu In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Brian Krause (Leo) Julian McMahon (Cole) Elisabeth Harnois (Brooke) Michael Dietz (Christopher) Originaltitel: Charmed Regie: John Behring Drehbuch: Zack Estrin, Chris Levinson Kamera: Rick F. Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12

