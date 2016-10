sixx 06:05 bis 07:00 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Die Verschwörung des Bösen USA 2000 Merken In anderen Reichen ticken die Uhren anders - das muss Piper feststellen, als sie mit Leo für einen Tag in ein anderes Reich reist. Als sie zurückkommt, ist für die anderen ein ganzer Monat vergangen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Dorian Gregory (Morris) Brian Krause (Leo) Julian McMahon (Cole) Fleming Brooks (Emilio) Originaltitel: Charmed Regie: James L. Conway Drehbuch: Constance M. Burge, Brad Kern Kamera: Rick F. Gunter Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 12

