sixx 16:30 bis 17:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Der Feuerteufel USA 2008 16:9 HDTV In Elis Büro bricht ein Feuer aus. Er selbst ist unverletzt, muss aber feststellen, dass er nun in der Lage ist, die Stimmen von Verstorbenen zu hören Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Camryn Manheim (Ned Banks) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Jay Mohr (Professor Rick Payne) Alona Tal (Fiona Raine) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: P.K. Simonds Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12