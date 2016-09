sixx 01:00 bis 01:40 SciFi-Serie Star-Crossed Folge: 9 Die Nacht der Sternschnuppen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Taylor organisiert eine Sternschnuppenparty, um Drake näher kennenzulernen. Sophia will die ausgelassene Stimmung hingegen nutzen, um die Gastgeberin an den Haken zu bekommen. Roman weiß unterdessen nicht mehr, wem er vertrauen soll: Castor sagt aus, dass er damals zum Schutze aller den Piloten erschießen musste. Saroyas Schilderungen zeigen Castor aber in einem ganz anderen Licht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aimee Teegarden (Emery Whitehill) Matt Lanter (Roman) Grey Damon (Grayson Montrose) Greg Finley (Drake) Natalie Hall (Taylor Beecham) Chelsea Gilligan (Teri) Johnathon Schaech (Castor) Originaltitel: Star-Crossed Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Samantha Stratton Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12