SAT.1 Gold 09:05 bis 09:25 Dokusoap Lenßen & Partner Der verlorene Sohn Der verlorene Sohn D 2008 Der Sohn eines Mandanten ist verschwunden. Als die Ermittler das Zimmer des BWL-Studenten nach Spuren durchsuchen wollen, kommt ihnen jemand zuvor: Eine Unbekannte entwendet aufgebracht einen Stapel Fotos. Die Ermittler können ihr heimlich folgen und stoßen so auf eine Gang aus der Graffiti-Szene. Ist der Sohn des Mandanten in kriminelle Kreise abgerutscht? Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor