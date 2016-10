sixx 01:20 bis 02:50 Thriller Die vierte Art USA, GB 2009 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zunächst scheinen die Patienten von Abbey Tyler nur unter Schlafstörungen zu leiden. Doch bald berichten die Menschen, die die Psychologin in der Kleinstadt Nome in Alaska, behandelt, panisch von demselben mysteriösen Erlebnis: Nachts sehen sie immer wieder eine weiße Eule. Die Ärztin versucht, dem Phänomen mit Hypnose auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig häufen sich im Örtchen die Morde und Suizide. Auch Abbeys Mann starb unter ungeklärten Umständen, nun verwindet ihre Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Abbey Tyler) Will Patton (Sheriff August) Elias Koteas (Abel Campos) Hakeem Kae-Kazim (Awolowa Odusami) Corey Johnson (Tommy Fisher) Enzo Cilenti (Scott Stracinsky) Mia McKenna-Bruce (Ashley Tyler) Originaltitel: The Fourth Kind Regie: Olatunde Osunsanmi Drehbuch: Olatunde Osunsanmi, Terry Robbins Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16