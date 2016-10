sixx 23:50 bis 01:20 SciFi-Film Ultraviolet USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ende des 21. Jahrhunderts hat ein Virus einen Teil der Menschheit genetisch verändert. Die sogenannten Hemophagen haben eine größere Ausdauer und sind intelligenter. Ein weltweiter Bürgerkrieg zwischen dieser Untergruppe und den Menschen bricht aus. Die infizierte Violet beschützt den neunjährigen Jungen Six, der vielleicht der Schlüssel zum Frieden ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Violet Song Jat Shariff) Cameron Bright (Six) Nick Chinlund (Ferdinand Daxus) Sebastien Andrieu (Nerva) Ida Martin (junge Violet) William Fichtner (Garth) David Collier (BF-1) Originaltitel: Ultraviolet Regie: Kurt Wimmer Drehbuch: Kurt Wimmer Kamera: Arthur Wong Ngok Tai Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12