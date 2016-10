sixx 17:55 bis 18:25 Dokusoap Tattoo Shockers - Las Vegas Zaubertinte USA 2014 16:9 HDTV Merken Dirk und Ruckus betreuen heute die junge Tiffany, die einen schweren Fehler auf ihrer Haut trägt. Ein Schriftzug zu Ehren ihrer Mutter ist leider orthografisch in die Hose gegangen. Ihr nächster Kunde ist Mike, der in Vegas als Zauberkünstler arbeitet. Sein misslungenes Tattoo kann er jedoch ohne die Hilfe der Jungs nicht verschwinden lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bad Ink Altersempfehlung: ab 12