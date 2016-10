sixx 14:00 bis 15:00 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Schlussmacher USA 2013 16:9 HDTV Merken Die Beziehung des jungen Pärchens Brent und Aileen steht auf der Kippe - wegen ihres Hundes, dem zerstörerischen Pit Bull Titan. Es war Aileens Idee, den Hund zu retten und Brent musste sich fügen. Doch nun platzt dem jungen Mann der Kragen: Titan ist aggressiv, beißt seine Besitzer und andere Hunde und sorgt für Chaos im Haushalt. Cesar ist als Hunde- und Beziehungsretter schon auf dem Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

