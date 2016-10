sixx 12:05 bis 13:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Seven, Sara and Madeliene USA 2010 16:9 HDTV Merken Jillian Michaels, Fitness-Trainerin in der Fernsehshow "Biggest Loser", hat zwar die Kandidaten fest im Griff, nicht jedoch ihren Greyhound-Mischling Seven. Er reagiert extrem eifersüchtig auf Jillians Pferd und beißt oft nach ihm. Cesar sieht sich die Situation etwas genauer an. Ein weiteres Problemkind ist Hündin Sarah, die ständig Fluchtversuche unternimmt. Schließlich kümmert sich der Hundeflüsterer noch um Madeliene, die panisch auf Scheibenwischer reagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer