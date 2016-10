sixx 22:15 bis 00:00 Komödie Zur Sache, Macho! D 2013 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Georg ist ein Macho: Sex, Autos und beruflicher Erfolg ohne viel Aufwand ist seine oberste Devise. Das ändert sich jedoch, als Wally in sein Leben tritt, die ihm glatt den Job klaut. Als er sie näher kennenlernt und erkennt, dass Wally einige private Details aus seinem Leben kennt, ist er verwirrt. Sie behauptet, sein weiblicher Part zu sein. Das muss erst einmal verarbeitet werden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max von Pufendorf (Georg Sommer / Wally) Mirjam Weichselbraun (Lisa Rammser) Matthias Buss (Micha Sommer) Tino Mewes (Daniel Spatz) Wolfgang Böck (Rudi Bauer) Hilde Dalik (Magda Rammser) Patricia Hirschbichler (Else Weigert) Originaltitel: Zur Sache, Macho! Regie: Michael Rowitz Drehbuch: Stefanie Veith, Christian Pötschke Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Joao Jarosch Altersempfehlung: ab 12