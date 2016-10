sixx 14:20 bis 15:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Aggressive Angreifer USA 2013 16:9 HDTV Merken Der Football-Trainer Steven meldet sich bei Cesar mit einem dringenden Anliegen: Sein Schützling Steve ist ein sehr talentierter Sportler, doch seinen aggressiven Rottweiler Shadow hat er überhaupt nicht im Griff. Shadow greift gerne andere Hunde an und sollte er es einmal auf einen Menschen absehen, muss Steve mit juristischen Konsequenzen rechnen, die ihn seine Football-Karriere kosten könnten. Cesar ist schon auf dem Weg, um dem Rottweiler und seinem Besitzer zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue