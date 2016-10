RTL TVI 23:10 bis 00:00 Sonstiges The Killing Ce qui te fait peur USA 2013 Stereo Merken Tandis que Stephen Holder découvre que l'assassin de la jeune Ashley Kwan a sans doute gardé des "trophées" de sa victime, Linden, intriguée par les similitudes existant entre cette affaire et le meurtre de Trisha Seward, décide de se replonger dans le dossier et rend visite à son ancien coéquipier... Par ailleurs, dans le couloir de la mort, Seward continue de se rebeller contre la prison et ceux qui l'ont arrêté, tandis que Bullet se lance sur les traces de son amie disparue, Kallie Leeds... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mireille Enos (Sarah Linden) Joel Kinnaman (Stephen Holder) Elias Koteas (James Skinner) Peter Sarsgaard (Ray Seward) Hugh Dillon (Francis Becker) Amy Seimetz (Danielle Lutz) Bex Taylor-Klaus (Bullet) Originaltitel: The Killing Regie: Lodge Kerrigan Drehbuch: Veena Sud, Dan Nowak, Søren Sveistrup Musik: Frans Bak