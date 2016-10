RTL TVI 22:25 bis 23:10 Sonstiges Suits Question de loyauté USA 2013 Stereo Merken Le nouveau partenariat entre Jessica et Darby est testé quand ce dernier assigne à Harvey une cliente particulièrement importante, Ava Hessington, gérante d'un groupe pétrolier. Or, cette dernière, amie du nouveau patron, peut perdre son entreprise si Harvey n'est pas en mesure de prouver son innocence... Désormais au courant du secret de Mike, Rachel doit prendre une décision à propos de leur avenir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Macht (Harvey Specter) Patrick J. Adams (Mike Ross) Rick Hoffman (Louis Litt) Meghan Markle (Rachel Zane) Sarah Rafferty (Donna Paulsen) Gina Torres (Jessica Pearson) Conleth Hill (Edward Darby) Originaltitel: Suits Regie: Chris Misiano Drehbuch: Aaron Korsh Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6