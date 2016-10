RTL TVI 19:45 bis 20:35 Sonstiges Reporters Stereo Merken Quand l'Amérique attaque l'Europe... ING, Siemens, Total... Au cours des cinq dernières années, des dizaines de sociétés européennes ont chacunes versé plus de 100 millions de dollars d'amende pour corruption au gouvernement américain. Grâce à une législation redoutable, les Etats-Unis ont la possibilité de poursuivre n'importe quelle société soupçonnée de corruption, même si elle n'a rien commis d'illégal sur son territoire. Quel est "l'intérêt" de ces procédures anti-corruption pour les Américains - L'enquête digne des meilleurs films d'espionnage, va nous montrer comment les Etats-Unis utilisent leur loi pour mener une véritable guerre économique contre l'Europe. Une guerre dont les principales victimes sont les ouvriers et les employés de nos sociétés, restructurées ou mises en faillite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Charles Neuforge Originaltitel: Reporters