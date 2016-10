RTL TVI 20:20 bis 22:30 Sonstiges Cartel USA, GB 2013 Stereo Merken A trop en vouloir, un avocat risque de perdre ce qu'il a de plus cher... Un avocat du cartel est sur le point d'épouser sa fiancée Laura. Fasciné par l'excitation du danger et l'argent qu'il pourrait gagner facilement grâce au trafic de drogue, il décide de s'impliquer dans une première affaire aux côtés de Reiner. Il se rend à Amsterdam, rencontre un diamantaire et offre à sa bien-aimée une bague en diamant au prix vertigineux... Pendant ce temps, quelque part au Mexique, de la cocaïne est stockée dans des barrils, prête à être transportée par camion-citerne. Mais des informations ont fuité et le véhicule se fait braquer. Les soupçons du cartel se portent sur l'avocat qui se trouve happé dans une spirale infernale... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Fassbender (Counselor) Penélope Cruz (Laura) Cameron Diaz (Malkina) Javier Bardem (Reiner) Bruno Ganz (Diamond Dealer) Rosie Perez (Ruth) Rubén Blades (Jefe) Originaltitel: The Counselor Regie: Ridley Scott Drehbuch: Cormac McCarthy Musik: Daniel Pemberton Altersempfehlung: ab 16