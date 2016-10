RTL TVI 20:55 bis 22:00 Sonstiges NCIS: Los Angeles Des adieux sans fin USA 2015 Stereo Merken L'équipe est embarquée dans une course contre la montre pour retrouver Jada Khaled, dont le témoignage est essentiel dans un procès. Exfiltrée du Soudan, son convoi a été attaqué et depuis, personne n'a plus de nouvelle. Kensi et Talia del Campo vont mener une mission d'infiltration au sein du cartel soupçonné d'avoir organisé le kidnapping de Jada... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Dave Kalstein, Shane Brennan Altersempfehlung: ab 12