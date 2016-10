RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges Un étrange enlèvement USA 2003 Stereo Merken L'histoire authentique du rapt d'une ado en juin 2002... Ed et Lois Smart vivent avec leurs 6 enfants dans la communauté mormone de Salt Lake City. Un jour, Lois rencontre Emmanuel, un marginal qui lui demande de le faire travailler en échange d'un peu d'argent. C'est ainsi qu'elle lui confie quelques petits travaux à effectuer dans la maison. Huit mois plus tard, Emmanuel, armé d'un couteau, s'introduit, la nuit, chez les Smart. Il entre dans la chambre où dorment Elizabeth, 14 ans, et sa petite soeur Mary Kathryn, et oblige Elizabeth à le suivre, en la menaçant de massacrer toute sa famille ! Affolée, Mary Kathryn attend quelques heures avant d'aller prévenir ses parents du drame qui vient de se produire ! Malgré les battues effectuées dans la région, toutes les recherches restent vaines. Les mois passent et, bien que la police ait conseillé à Ed de n'avoir aucun contact avec les médias, il décide de faire une déclaration à la télévision et de montrer à nouveau la photo d'Elizabeth... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan Baker (Ed Smart) Lindsay Frost (Lois Smart) Amber Marshall (Elizabeth Smart) Hannah Lochner (Mary Katherine Smart) Tyler Kyte (Charles Smart) Jacob Kraemer (Andrew Smart) Luke MacInnis (William Smart) Originaltitel: Kidnapped: The Elizabeth Smart Story Regie: Bobby Roth Drehbuch: Nancey Silvers Musik: Christopher Franke