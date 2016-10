TF1 01:10 bis 02:00 Sonstiges Arrow Le procès USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Une maladie mystérieuse et mortelle se répand parmi les habitants de la ville. Oliver comprend que The Count a quitté la prison et distribue son poison, une nouvelle version de Vertigo. Dans le même temps, Moira est convoquée devant la justice. Le procès très médiatisé qui l'oppose à l'Etat doit débuter mais les choses se présentent mal pour elle. Laurel est quant à elle mal à l'aise à l'idée de se retrouver dans le camp de l'accusation, face à la famille Queen. Durant l'audience, plusieurs personnes tombent malades à cause du virus. Diggle fait partie des personnes infectées. Olivier se lance à la poursuite du dealer, qui a pris en otage Felicity... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen) Originaltitel: Arrow Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Marc Guggenheim, Drew Z. Greenberg, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg Musik: Blake Neely