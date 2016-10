TF1 22:40 bis 23:30 Krimiserie Blindspot Super soldat USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Un vétéran de la guerre d'Irak fait irruption dans une base militaire. Sans attendre, il déclenche une fusillade et abat plusieurs soldats. La vidéosurveillance permet de l'identifier. Il s'agit du sergent Charlie Napier, déclaré mort depuis 18 mois dans une attaque à l'engin explosif. L'équipe parvient à l'appréhender et découvre qu'il est sujet à des hallucinations dues à un cocktail de drogues, notamment celle qui a été utilisée pour effacer la mémoire de Jane. Le service des enquêtes criminelles de l'armée exige que le FBI lui remis le sergent. Durant son transfert, le convoi est attaqué et il est kidnappé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Rich Newey Drehbuch: Alex Berger Musik: Blake Neely