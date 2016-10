TF1 22:40 bis 23:25 Krimiserie Esprits criminels Mauvaises herbes USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken L'équipe se rend dans le Dakota pour enquêter sur le meurtre de deux hommes, démembrés par leur assassin. L'un a été retrouvé dans une réserve amérindienne à proximité de Rapid City, l'autre non loin d'une tanière connue de tous dans les environs. Les victimes ont aussi été empoisonnées à l'aide d'une herbe hallucinogène, utilisée pour les piéger et les tourmenter. Hotch et ses collaborateurs pensent avoir affaire à un rituel chamanique. Mais l'origine des deux hommes, extérieurs à la région, et la présence de marquages sur leurs corps attire également leur attention. Reid, qui continue de pleurer la mort de Maeve, soupçonne une femme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Sharon Lee Watson Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

