TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy Un pour tous... USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Denny a besoin d'un coeur. Izzie et George font tout leur possible pour obtenir un greffon, mais la tâche se révèle quasiment impossible tant le nombre de demandeurs est important. Il faut de plus que l'organe soit compatible. De son côté, Derek a la vie d'un ami entre ses mains. De nouvelles difficultés apparaissent dans le traitement de Denny. Burke ne pourra pas l'opérer dans de bonnes conditions en raison de ses problèmes cardiaques. Cette situation critique pose un problème à toute l'équipe. Cristina s'inquiète pour Burke, qu'elle trouve très préoccupé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Isaiah Washington (Preston Burke) TR Knight (George O'Malley) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Joan Rater, Tony Phelan Musik: Danny Lux