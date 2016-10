TF1 02:35 bis 02:55 Sonstiges Bureau politique Stereo 16:9 HDTV Merken Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1 et LCI, s'invite chaque semaine dans le bureau d'une personnalité politique pour évoquer sa fonction, ses missions et son regard sur l'actualité. Relevant à la fois de l'intime et de la spère professionnelle, ce lieu hautement symbolique permet de découvrir une autre facette de l'invité, notamment à travers les objets qui l'entourent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christophe Jakubyszyn Gäste: Gäste: Arnaud Montebourg

