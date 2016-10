TF1 22:55 bis 01:30 Actionfilm Bad Boys 2 USA 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken A Miami. Les inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett sont connus pour être l'équipe la plus efficace, mais aussi la plus turbulente, de la brigade des narcotiques. Surmontant leur animosité réciproque, ils unissent leurs efforts pour enquêter sur Johnny Tapia, un trafiquant de drogue cubain qui inonde la ville d'ecstasy. Sydney, agent de la DEA, mais aussi soeur de Marcus et dernière conquête de Mike, a réussi à infiltrer la bande d'Alexei, un mafieux russe. Lorsque Johnny Tapia, décidé à prendre le contrôle de toute la ville, s'attaque au réseau d'Alexei, Sydney se retrouve en danger. Mais le duo de choc est prêt à voler à son secours... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Detective Mike Lowrey) Martin Lawrence (Detective Marcus Burnett) Peter Stormare (Alexei) Joe Pantoliano (Captain Howard) Theresa Randle (Theresa) Jordi Mollà (Hector Juan Carlos "Johnny" Tapia) Gabrielle Union (Syd) Originaltitel: Bad Boys II Regie: Michael Bay Drehbuch: Jerry Stahl, Ron Shelton Kamera: Amir M. Mokri Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16